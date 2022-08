Een achttienjarige scooterrijder is vrijdagavond overleden door een aanrijding in Apeldoorn. Het ongeval vond rond 21.45 uur plaats op de Laan van Orden. De scooter van het slachtoffer kwam frontaal in botsing met een auto.

Een politieauto en twee ambulances kwamen ter plaatse. Later werd ook de hulp van een traumahelikopter ingeroepen. Dat mocht niet baten voor de achttienjarige man: hij overleed aan zijn verwondingen.

De automobilist die bij het ongeluk betrokken was, is met de schrik vrijgekomen. Haar auto en de scooter hebben flinke schade opgelopen, meldt De Stentor.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.