De politierechter in Zwolle heeft vrijdag taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen opgelegd aan vier mannen voor hun betrokkenheid bij de rellen bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Op 4 juli vond daar een boerenprotest plaats, terwijl er een noodverordening gold. Uiteindelijk liep het uit op een confrontatie met ME.

De politierechter legde een 20-jarige Zwollenaar, een 37-jarige stadsgenoot en een 23-jarige man uit Kampen een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf op. Een andere 20-jarige Zwollenaar kreeg 120 uur taakstraf opgelegd, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De politierechter sprak een vijfde verdachte vrij. De rol van een 28-jarige man uit Elburg is niet aangetoond.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gooiden de verdachten met bierflessen naar de ME, toen deze de groep van circa twee- tot driehonderd demonstranten probeerde te verdrijven. Eén twintigjarige Zwollenaar stak daarnaast een lont aan en gooide die brandend naar de politie. De officier van justitie verweet de mannen openlijke geweldpleging.

Het OM eiste celstraffen tot vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, tegen de verdachten. De politierechter vond het te ver gaan om de mannen naar de gevangenis te sturen. Wel hield hij hen voor dat zij in hun solidariteit met de boeren "een grens" zijn overgegaan.

Voor het overtreden van de op de bewuste avond uitgevaardigde noodverordening legde de politierechter conform de eis van het OM ook boetes van 410 euro op.