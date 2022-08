Nederlandse veteranenorganisaties staan neutraal tegenover de boerenprotesten en het ophangen van omgekeerde vlaggen. Zij hopen de Indiëherdenking maandag op een normale manier te kunnen bijwonen en verwachten dan ook geen problemen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) houdt zich afzijdig van de boerenprotesten en verwijst naar het demonstratierecht. "We leven in een vrij land", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De vlaggen mogen wat het NLVi betreft blijven hangen.

"Het roept misschien bij een enkeling reuring op, maar als Veteraneninstituut stellen we ons neutraal op tegenover de protesten", aldus de woordvoerder. Het NLVi verwacht geen problemen tijdens de herdenking.

Het Veteranen Platform en het Veteranenloket sluiten zich hierbij aan. "Wij hebben er bewust voor gekozen om geen meningen te vormen over de boerenprotesten", zegt een woordvoerder van het Veteranen Platform. De organisatie neemt een neutraal standpunt in. "We zijn niet voor of tegen, we willen gewoon de herdenking kunnen bijwonen."

"De boerenprotesten staan los van de Indiëherdenking", zegt de woordvoerder. De omgekeerde vlaggen hebben volgens de zegspersoon dan ook niets te maken met de herdenking.

Boerenvlaggen deels verwijderd vanwege herdenking

Bij de herdenking wordt stilgestaan bij de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) . Op 15 augustus 1945 capituleerde de Japanse bezetter in de Nederlandse kolonie.

Enkele gemeenten vroegen hun inwoners uit respect voor de herdenking de boerenprotestvlaggen te verwijderen of deden dit zelf. De meeste gemeenten waarin de vlaggen zijn opgehangen laten die hangen. Dat doen ze onder meer om niet tegen de boerenaanhang onder hun inwoners in te gaan.