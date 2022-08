De 33-jarige Amerikaan Eric T., die vorig jaar op 10 maart in Groningen twee agenten neerstak tijdens een avondklokcontrole, is vrijdag veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Groningen vindt poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bewezen.

De 22-jarige Justin de G. uit Groningen stond erbij en greep niet in toen T. uithaalde. Zijn rol was dusdanig klein dat de rechter hem vrijsprak van openlijke geweldpleging.

De straf van T. komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen De G. eiste het OM eerder een celstraf van 117 dagen, gelijk aan het voorarrest.

Beide mannen werden die avond aangesproken door de agenten, omdat ze zonder verlichting op straat rondfietsten tijdens de avondklok. Die was van kracht vanwege de coronamaatregelen.

De agent vroeg de Amerikaan om zijn identiteitsbewijs en werd direct in zijn gezicht en hals gestoken. Het slachtoffer verkeerde enige tijd in levensgevaar. Zijn vrouwelijke collega werd in haar been gestoken. Een koppelriem voorkwam dat zij steekwonden in haar buik opliep. T. en De G. renden na het steekincident weg en lieten de fietsen achter.

T. zei dat hij partner wilde beschermen

Beiden werden drie dagen later opgespoord in Noord-Frankrijk. De rechter merkte op dat agenten in uniform tijdens hun werk op levensbedreigende wijze door T. zijn aangevallen. De Amerikaan stak bewust richting de hals en het gezicht om de agent uit te schakelen.

T. zei ten koste van alles te hebben willen voorkomen dat zijn partner De G., met wie hij sinds 2018 een relatie heeft, werd teruggebracht naar een ggz-instelling. De Amerikaan toonde nadien geen berouw en noemde zijn actie "eervol", omdat hij De G. wilde beschermen. Beide mannen bekommerden zich niet om de gewonde agenten.

De rechter schaarde zich achter de conclusie van de deskundigen dat beide mannen door psychische stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Volgens de rechter blijft T. zonder een langdurige behandeling met gedwongen verpleging een gevaar voor de samenleving.