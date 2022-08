Meer dan vijftienhonderd mensen hebben interesse in de woning in het Amsterdamse stadsdeel Oost waar Johan Cruijff is opgegroeid. In totaal zijn er 1.543 reacties binnengekomen op de sociale huurwoning van 62 vierkante meter in de wijk Betondorp.

"Dat is ruim zeven keer meer dan gebruikelijk voor een huis als dit", zegt een woordvoerder van Ymere.

Inmiddels kunnen geïnteresseerden niet meer reageren op de hoekwoning aan de Akkerstraat 32. Daar woonde de voetballegende na zijn geboorte in het Amsterdamse Burgerziekenhuis van 1947 tot 1959. "Nu worden er een aantal mensen uitgenodigd die de woning kunnen komen bezichtigen", aldus de woordvoerder.

WoningNet selecteert de kandidaten zoals gewoonlijk bij het verdelen van schaarse woonruimte. "Of je toevallig een extreme voetbalfan bent, speelt dus geen rol", benadrukt de woordvoerder van Ymere.

De volgende bewoners moeten er wel rekening mee houden dat er met regelmaat toeristen en bewonderaars van Cruijff bij het huis staan. Ook moeten de stickers op de ramen met uitspraken van de wereldberoemde voetballer blijven zitten.

Vanwege de belangstelling speelde vaker het idee om een museum te maken van de woning. "Dat plan wakkerde steeds weer aan als het pand vrijkwam. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan." Volgens de woordvoerder is dat maar goed ook. "De wachtlijsten zijn enorm. Dit is een prima huis waar een gezin kan wonen, in een leuke buurt. En wie weet groeit er wel weer een goede voetballer op."