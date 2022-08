De brandweer wijst vrijdag weer op het gevaar van natuurbranden. Zo moest ze eerder op de dag uitrukken in onder meer Twente en Noord-Brabant. Donderdag stond ruim een voetbalveld aan natuur in brand op de Brunssummerheide in Limburg.

Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op dit moment groot. Heel Nederland verkeert daarom in fase 2. Dat betekent dat de brandweer in het hele land extra alert is op het ontstaan van natuurbranden.

Een woordvoerder vertelt dat de brandweer in fase 2 onder meer makkelijker kan opschalen. "Dat houdt in dat we in plaats van één brandweerwagen direct vier tot acht wagens kunnen sturen." Daarnaast wordt mensen gevraagd niet te gaan barbecueën of een kampvuur aan te steken. "Geen vuur in of nabij de natuur."

De brandweer zegt dat ze altijd voorbereid is op natuurbranden. Bij droogte en hitte is de kans op brand in bossen, op heides en in duinen een stuk groter. Een natuurbrand kan zich in de huidige omstandigheden zeer snel en op een onvoorspelbare manier verspreiden.

Volg de droogte Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Gemeenten ondernemen actie om kans op brand te verkleinen

Veel Nederlandse gemeenten komen zelf in actie om het risico te verkleinen. Zo adviseert de gemeente Nunspeet op te letten met het parkeren van auto's in hoog gras. De onderkant van de auto kan immers heet zijn na het rijden, waardoor brand kan ontstaan.

Ook dringen gemeenten erop aan altijd ruimte te over te laten voor brandweervoertuigen, eventuele sigaretten en glas in de prullenbak te gooien en je te houden aan de regels voor barbecueën en kampvuren op open plekken.

Een andere maatregel die gemeenten nemen tegen natuurbanden is het maaien van bermen. De struiken zijn inmiddels zo droog dat ze gemakkelijk vlam kunnen vatten, en het vuur kan zich daarna ook snel verspreiden.

In Nijmegen worden vrijdag op vijf plekken in de stad bermen en stukken gras gemaaid. Die liggen "direct naast natuurgebieden waar het risico op een natuurbrand groter is". Ook de Gelderse gemeente Bronckhorst is vrijdag "met spoed" begonnen met het maaien van bermen, in onder meer Zelhem en Vorden. Dat is uiterlijk maandag klaar. Epe maait "op een aantal locaties binnen en buiten de bebouwde kom".

Ook Hilversum treft maatregelen. De gemeente maait eerder dan gebruikelijk en haalt het maaisel meteen weg. "Door de aanhoudende droogte is het risico op bermbranden aanzienlijk groter." De gemeente laat planten normaal gesproken zo veel mogelijk staan, om bijen te helpen.

In het Utrechtse Leersum werd een vuurwerkshow die zaterdagavond zou worden gehouden afgelast vanwege brandgevaar.

Grote branden in natuurgebieden in Twente en Noord-Brabant

Dat de natuurbranden een serieus risico vormen bleek onder meer vrijdagmiddag, toen de brandweer een melding over een heidebrand in het Brabantse Schijf ontving.

Eerder op de dag, rond 4.00 uur, kreeg de brandweer een melding over een grote brand in een natuurgebied in Twente. Meer dan een halve hectare natuur is verwoest.

De brand die donderdag op de Brunssummerheide woedde, is inmiddels uit. Vrijdag rond 8.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer blijft wel aanwezig om de situatie in de gaten te houden. Een gebied ter grootte van een flink voetbalveld is verloren gegaan.

De brandweer is vrijdag ook met veel mankracht aanwezig in het Zuid-Hollandse Rockanje, vanwege een brand in een strandtent. Het vuur is nu bijna onder controle, maar de brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden. Doordat het zo droog is, bestond het risico dat de brand zou overslaan naar de duinen.