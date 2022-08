Dankzij verwachte tropische temperaturen hebben we dit weekend officieel een landelijke hittegolf te pakken. Regionaal was dat vandaag al op veel plekken een feit. In het Gelderse Hupsel werd vrijdagochtend om 11.30 uur de dertig graden gepasseerd, waarmee er officieel sprake is van de eerste regionale hittegolf van dit jaar. Het hele land kan dit weekend rekenen op zonnige en warme dagen, met een behoorlijk benauwde zondag.

Voor een hittegolf moet het zeker vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn. Op drie van die dagen moet het tropisch warm zijn, ofwel minimaal 30 graden. In Hupsel begon de hittegolf maandag met de eerste zomerse dag. Gedurende de week liep de temperatuur op en vrijdag werd voor de derde keer in vijf dagen de dertig graden gepasseerd.

Ook in de plaatsen Westdorpe, Woensdrecht, Eindhoven, Volkel en Maastricht kan vrijdag de hittegolf al worden bereikt. Landelijk gebeurt dit een dag later pas.

In De Bilt tikte het kwik deze week voor het eerst op dinsdag de 25 graden aan. Op woensdag en donderdag werd het ruim 30 graden, vrijdag en zaterdag worden ook temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Het is de dertigste keer dat Nederland zich in een hittegolf bevindt, sinds de metingen startten in 1901.

In veel oostelijke en zuidelijke regio's werd het maandag al ruim 25 graden. Daar zal vandaag dus al sprake zijn van een regionale hittegolf, omdat het regionaal 34 graden kan worden. Alleen in het uiterste noorden van het land, in delen van Noord-Holland en in het Waddengebied is het iets minder warm. Dat komt door het afkoelende effect van het zeewater.

Zaterdag kan het opnieuw ruim 34 graden worden. Ook aan het strand zal het tropisch warm zijn. Een matige oostenwind zorgt voor enige verkoeling.

De zondag kan met temperaturen tot en met 35 graden nóg warmer worden. Meteorologen van Weerplaza waarschuwen voor een veel benauwdere dag dan andere warme dagen deze week.

Dat heeft te maken met het draaien van de wind. De lucht draait naar meer zuidelijke richtingen en stuwt vanaf de Atlantische Oceaan zeer warme, maar ook vochtige lucht naar het land toe.

In nacht van vrijdag op zaterdag veel vallende sterren te zien

In de komende nacht komt de meteorenzwerm Perseïden ook weer voorbij. De zwerm met veel vallende sterren komt elk jaar rond deze tijd in augustus langs.

Onder goede omstandigheden zijn er op het hoogtepunt dan zestig tot tachtig vallende sterren per uur te zien. Ditmaal zijn de omstandigheden om het spectaculaire schouwspel te aanschouwen niet ideaal. Dat komt door de volle maan, waardoor het niet donker genoeg is. Het beste moment om de meteoren te spotten, is vannacht tussen 3.00 en 4.00 uur.