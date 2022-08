De stapels koffers op Nederlandse vliegvelden spreken boekdelen: veel mensen moeten na aankomst op de luchthavens soms nog weken wachten op hun kwijtgeraakte of achtergebleven bagage. Wat als het jou overkomt? Of als je bagage beschadigd is? We leggen uit wat je moet doen én wat je rechten zijn.

Alles valt of staat met een goede voorbereiding. Voordat je op reis gaat, is het daarom slim je alvast voor te bereiden op het feit dát je je koffer kwijt kan raken.

De Consumentenbond geeft onder meer de tip om duidelijke foto's te maken van de binnen- en buitenkant van de koffer, inclusief inhoud en labels. Ook wordt aangeraden om bonnetjes te bewaren van je aankopen, al is het natuurlijk realistisch dat je niet alle bonnetjes van al je aankopen nog hebt. Mocht je op vakantie iets kopen, bewaar ze dan wel.

Meteen een PIR-formulier invullen

Zodra je erachter komt dat je koffer kwijt, beschadigd of vertraagd is, moet je dat direct melden. "Zo stel je belangrijke gegevens veilig", legt de Consumentenbond uit. Ga naar de bagageservicebalie van de luchtvaartmaatschappij en vraag om een zogenoemd PIR-formulier (Property Irregularity Report).

Vul dit ter plekke in. Je ontvangt dan kopieën die je goed moet bewaren. Op het PIR-formulier staat een referentie- of dossiernummer dat je nodig hebt bij de schadeclaim. Met het PIR-formulier kun je online je bagage vinden, bijvoorbeeld op de bagagepagina's van de luchtvaartmaatschappij waarmee je hebt gevlogen.

Wanneer is je koffer officieel 'kwijt'?

Als je koffer na 21 dagen nog niet boven water is, is ie officieel 'kwijt'. Claim je kosten binnen drie weken na dat moment, via de website van je luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Als dat online niet lukt, heeft de Consumentenbond een voorbeeldbrief voor vertraagde, vermiste of beschadigde bagage. Daarop is het belangrijk om het referentienummer van het PIR-formulier in te vullen en een kopie van je instapkaart en het schadebewijs bij te voegen.

Om de schade aan je bagage vergoed te krijgen, moet je foto's en bonnetjes van je aankoop kunnen tonen. Soms moet je ook een kopie van je paspoort aanleveren. Het gaat daarbij zowel om bonnetjes van oude als nieuwe aankopen.

Moet je een nieuwe tandenborstel of pyjama kopen, dan moeten die kosten volledig door de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie worden vergoed. Houd het wel redelijk als het gaat om nieuwe uitgaven op vakantie omdat je geen koffer had. "Koop dus niet voor drie weken kleding als je koffer één dag vermist is", aldus de Consumentenbond.

Als de luchtvaartmaatschappij de schade niet wil vergoeden, dan kun je een claim indienen bij je reisverzekeraar. Die dekt de schade volgens de Consumentenbond meestal maar beperkt, vanwege een lage maximale vergoeding. Als het ticket of de bagage met een creditcard is betaald, is daar vaak een verzekering aan gekoppeld. Daar kun je ook contact mee opnemen, meldt de Consumentenbond.

De luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie moet jouw vertraagde bagage kosteloos afleveren op een huis- of vakantieadres.

Schadevergoeding is maximaal 1.600 euro per persoon

Is je bagage meer waard dan het maximale bedrag van 1.600 euro? Laat dat dan tijdens het boeken al weten aan de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Zo kun je vooraf een afspraak maken over een hogere uitkering bij problemen.

Als je vlucht onderdeel is van een pakketreis, dan kan je ook de reisorganisatie aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Die zorgt er dan voor dat je met een afgewezen klacht naar de Geschillencommissie voor Consumentenzaken kunt. Kom je er met hen niet uit, dan moet je naar de rechter.

Extreem personeelstekort is oorzaak van kofferchaos

Waarom zitten we nu opeens met al deze problemen? De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de koffers hebben te maken met grote personeelstekorten. De woordvoerder van de Consumentenbond nuanceert daarom het beeld dat de kofferchaos aan de luchthavens zelf ligt.

"Niet de luchthaven maar de luchtvaartmaatschappijen sluiten contracten af met bagageafhandelingsbedrijven. Dus zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk."