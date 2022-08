Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee vrouwen van zware mishandeling van een eenjarig kind. In februari zou het meisje met haar onderarmen in een emmer met kokend water zijn gedompeld. Ze liep daarbij tweede- en derdegraads brandwonden op. Een van de verdachten blijft drie maanden langer vastzitten, besloot de rechter donderdag.

Het incident vond op 1 februari plaats in een woning in Rotterdam. In de maanden daarvoor werd het kind ook al mishandeld. Zo zouden haar handen op haar rug zijn gebonden, werd ze geslagen en kreeg ze te weinig eten en drinken. Dat constateerde een arts in de nacht van 1 op 2 februari, toen het meisje naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam was gebracht.

Het OM verdenkt twee vrouwen van zware mishandeling. Een van hen is de moeder van het meisje. De andere verdachte is de 51-jarige Line W., bij wie de moeder en haar kind woonden.

De moeder werd eerder al voorlopig vrijgelaten. In gesprekken met de politie en jeugdbescherming wees zij W. als schuldige aan.

Verdachte zit drie maanden langer vast

De 51-jarige vrouw ontkende donderdag tijdens een pro-formazitting de beschuldigingen. Volgens haar loopt de schuldige nog vrij rond. De rechters besloten haar voorlopige hechtenis met drie maanden te verlengen.

Het OM zei tijdens de zitting dat W. tijdens de mishandelingen de zorg had over het meisje. Volgens haar advocaat is dat onjuist. De raadsman zegt dat zeker drie getuigen hebben verklaard dat juist de moeder heeft verzuimd voor haar kind te zorgen. W. zou alleen onderdak hebben geboden aan de moeder en haar kind.

Twee van die getuigen zouden aanwezig zijn geweest toen de dreumes in kokend water werd gedompeld. Een van hen is de zevenjarige zoon van W. De rechters oordeelden dat het onnodig is om het zevenjarige kind al "in dit stadium" met een getuigenverklaring te belasten.

Wel worden de twee andere getuigen en een jeugdarts uit het ziekenhuis gehoord. Verder moet het OM duidelijk maken wie op welk moment met het ziekenhuis belde over de brandwonden en waar de verdachten zich op dat moment bevonden.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.