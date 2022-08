Het aantal mensen dat als gevolg van een besmetting met het apenpokkenvirus in het ziekenhuis is beland, is sinds vorige week bijna verdubbeld.

Tot vorige week waren in Nederland zes personen opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is dat aantal gestegen naar elf. Dat laat het RIVM donderdag aan NU.nl weten. Voor de zomer was slechts één persoon met apenpokken opgenomen in het ziekenhuis.

"Het druppelt nu langzaam binnen", aldus een woordvoerder van het RIVM. De patiënten werden opgenomen vanwege onder andere huidproblemen, genitale problemen en pijn. Meerdere patiënten hebben een onderliggende medische aandoening.

Het gaat om het totale aantal mensen dat met apenpokken opgenomen is geweest. De meesten van hen zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Sterfgevallen als gevolg van een besmetting met het apenpokkenvirus zijn in Nederland nog niet geregistreerd.

Tot nu toe zijn er 1.025 gevallen van apenpokken vastgesteld in Nederland. Het percentage mensen dat als gevolg van een besmetting in het ziekenhuis terechtkomt, is dus erg klein. Ruim de helft van de besmettingen is vastgesteld in Noord-Holland en Flevoland.

De piek van besmettingen lijkt inmiddels ook voorbij. Eind juni en begin juli waren er dagen dat er tientallen besmettingen per dag aan het licht kwamen. Inmiddels komen er nog maar enkele meldingen per dag binnen bij het RIVM.

Risicogroepen die worden uitgenodigd kunnen zich sinds eind juli bij de GGD's laten vaccineren tegen de apenpokken. Tot en met 10 augustus zijn er volgens het RIVM 5.441 vaccinaties gezet, waarvan 1.970 door GGD Amsterdam.