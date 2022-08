Een 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Polen is woensdagavond opgepakt bij Hoek van Holland op verdenking van mensensmokkel. In zijn trailer werd een gezin uit Albanië met een vierjarig kind gevonden, maakte de Koninklijke Marechaussee donderdag bekend.

De mensen werden tijdens de uitreiscontrole voor de ferry richting het Verenigd Koninkrijk ontdekt. Een zogeheten migratiehond, die is getraind op het herkennen van menselijke geuren, sloeg aan bij de trailer.

"Bij het openen van de trailer zagen de marechaussees twee mannen en een vrouw tussen een lading pallets zitten. Op de grond lag een meisje op een dekentje." Een van de mannen is de vader van het gezin, de andere aangetroffen man lijkt geen familie te zijn.

Omdat de trailer onder meer afgesloten was met een zegel en er geen zichtbare beschadigingen te zien waren, ontstond het vermoeden dat het viertal niet zelfstandig in de trailer is beland. Hierop werd de chauffeur opgepakt.

De vier Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. De marechaussee in Rotterdam onderzoekt de zaak.