Een achttienjarige Nederlander mag vijf jaar niet mee op vluchten van Transavia. De reiziger deelde woensdagochtend vlak voor vertrek een foto van een neergestort vliegtuig met andere passagiers.

De man werd opgepakt nadat hij de beelden had verstuurd via AirDrop. Dat is een functie waarmee gebruikers bestanden kunnen uitwisselen tussen bijvoorbeeld iPhones.

Onder anderen kinderen en de gezagvoerder zagen de foto. De gezagvoerder heeft aangifte gedaan van bedreiging, zegt de woordvoerder van Transavia na berichtgeving van RTL Nieuws.

De man werd uit het toestel gehaald en is woensdagmiddag weer vrijgelaten. Volgens een woordvoerder van de marechaussee verklaarde hij dat het om een grap ging. De vlucht liep een half uur vertraging op.

De marechaussee zei woensdag dat het aan het Openbaar Ministerie is om de kwestie verder te beoordelen.