Door het hele land hebben brandweerkorpsen extra wagens met bluswater geplaatst op strategische plekken rond bossen, duinen en hei. Op die manier is er direct bluswater voorhanden, voor als er ergens een natuurbrand uitbreekt.

Al weken is het droog en warm. Daarnaast waait het flink en wordt er voor de komende twee weken amper regen verwacht. Daardoor geldt voor heel Nederland op dit moment de hoogste alarmfase als het gaat om natuurbranden.

De brandweer roept mensen op om direct alarm te slaan als ze ergens in de natuur rook en/of vuur zien of ruiken. "En natuurlijk zelf ook niet barbecueën, vuurkorven aansteken of roken in de natuur", aldus brandweerbevelvoerder Maurice Dorsman van Veiligheidsregio Kennemerland. Onderzoek toont aan dat de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen.

Op Texel geldt sinds woensdag een verbod op roken binnen 30 meter afstand van de duinen. Boven de Veluwe vliegt nu dagelijks een patrouillevliegtuig met een brandweerverkenner aan boord. Die speurt naar signalen van mogelijke brand.

Brandweerkorpsen in moeilijk bereikbare gebieden, zoals de bossen en de duinen, beschikken over speciale voertuigen die op ruw terrein kunnen rijden. Nu het risico op natuurbrand groot is, rukt de brandweer met meer eenheden dan normaal uit naar een vermoedelijke brandhaard.