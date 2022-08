De 42-jarige Tim K. uit de gemeente Oost-Gelre is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week vanwege het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Die straf werd hem tijdens een snelrechtprocedure opgelegd door de rechtbank in Arnhem.

K. heeft al acht uur in voorarrest gezeten. Daarom hoeft hij van de rechter nog maar 72 uur werkstraf vol te maken. Mocht K. de werkstraf niet goed doorlopen, dan gaat de inwoner van Oost-Gelre als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt vijftig dagen de cel in.

Op verschillende locaties in Nederland werden op 28 juli en 1 augustus pallets, afval, asbest en hout op de snelweg gedumpt en in brand gestoken. Een voertuig botste ter hoogte van Frieschepalen op gedumpt afval en raakte zwaar beschadigd.

K. werd op 28 juli op heterdaad betrapt bij een dergelijke actie. Hij bekende zijn daad voor de rechter. Wel zei K. volgens de Gelderlander dat hij met zijn tractor en een kieper alleen stro heeft gestrooid. De 42-jarige inwoner van Oost-Gelre weigerde te zeggen welke andere personen bij de groepsactie betrokken waren.

Het OM rekende het K. aan dat hij een gevaarlijke situatie had veroorzaakt. De afvaldumping door de groep waartoe de man behoorde was niet aangekondigd en het was donker. Bovendien was de versperring zo neergezet dat weggebruikers niet meer normaal gebruik konden maken van de op- en afrit.

Daarom eiste de officier van justitie een werkstraf van honderd uur. Daarnaast vroeg het OM om een voorwaardelijke celstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.

Rijkswaterstaat diende vanwege de geleden schade een vordering van ruim 3.000 euro in. De rechtbank wees die toe. K. en het OM gaan niet in beroep tegen de uitspraak.

Sinds eind juli meerdere aanhoudingen in heel het land

De politie heeft sinds eind juli zeker zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij afvaldumpingen op snelwegen. Boeren en sympathisanten creëerden die gevaarlijke situaties om hun onvrede over het stikstofbeleid van het kabinet te uiten.

Dinsdag werden een twintigjarige man uit het Friese Gorredijk en een negentienjarige inwoner van het Groningse Opende aangehouden in verband met dumpingen op de A7. Nog eerder werd een 32-jarige man uit de Groningse gemeente Westerkwartier aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. Hij blijft twee weken langer vastzitten.

Bij een snelrechtprocedure staat een verdachte binnen zeventien dagen voor de rechter. Bij supersnelrecht is dat binnen drie tot zes dagen. Bij snelrecht en supersnelrecht volgt de uitspraak meestal op de dag van de zitting.

Het OM laat aan NU.nl weten dat K. de eerste veroordeelde is in de zaak rond het blokkeren van de A18. Op 18 augustus staat een zitting met een tweede verdachte gepland.