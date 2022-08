Overheden gaan rivieren, kanalen, grachten en andere 'wildzwemlocaties' veiliger maken, schrijft Trouw. Waar dat niet kan, gaan gemeenten en provincies het 'wildzwemmen' actief ontmoedigen. Tot nu toe wordt zwemmen gedoogd of zelfs mogelijk gemaakt op plekken die daar niet geschikt voor zijn.

Volgens Europese richtlijnen mag er niet worden gezwommen in water van matige tot slechte kwaliteit. Zwemmers mogen geen overlast bezorgen en wanneer er scheepvaart in de buurt is, is zwemmen onveilig.

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft een werkgroep wildzwemmen ingesteld, die eind 2022 een wegwijzer voor gemeenten zal presenteren. Daarin beschrijft de werkgroep wat er moet gebeuren om wildzwemplekken om te vormen tot officiële en veilige zwemlocaties.

Lukt dat niet dan moet zwemmen op zo'n plek ontmoedigd worden, zegt Ciska Schets van het RIVM tegen Trouw. "Dat kan door een zwemverbod, maar ook door bijvoorbeeld zwemtrappen of steigers te verwijderen."