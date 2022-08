In alle hoeken van het land is sprake van een groter neerslagtekort dan normaal. Daardoor heerst er droogte. Hier zie je hoe het ervoor staat in jouw regio.

Zo groot is het neerslagtekort in jouw regio

Bijna elke zomer neerslagtekort, maar dit jaar extreem

In de zomer is er in Nederland vrijwel altijd sprake van een neerslagtekort. Volgens Weeronline is er in een "normaal jaar" half augustus een tekort van 116 millimeter. Het landelijke neerslagtekort lag eerder deze week al boven de 240 millimeter en is extreem te noemen.

Het grootste neerslagtekort in Nederland is gemeten bij de meetstations in Westkapelle en Sint Kruis in Zeeland. Op beide plekken is het tekort meer dan 300 millimeter. Dat blijkt uit gegevens die LocalFocus heeft ontvangen van het KNMI, over de situatie begin augustus.

Ook in Friesland is sprake van grote droogte. Wel valt het tekort daar ten opzichte van andere provincies mee. Meetstations in Sint Annaparochie, Joure en Bergumerdam maten allemaal minder dan 110 millimeter neerslagtekort.

Oppervlaktewater voor beregenen in sommige regio's verboden

In enkele regio's zijn maatregelen genomen tegen de droogte. Zo mogen inwoners en bedrijven in Midden- en West-Brabant sinds dinsdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur geen water uit sloten, beken en rivieren gebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen.

Vanaf woensdag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Met het plan waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM organisaties, professionals en mensen in de zorg voor de aanhoudende hitte. Zij kunnen zo passende maatregelen nemen.