het is onbewolkt en landinwaarts vrijwel windstil. Plaatselijk hangt een enkele mistbank. Rond zonsopkomst is het 12 tot 16 graden. Overdag zal de zon onafgebroken schijnen.

In de loop van de dag steekt een zwakke tot matige noordoostenwind op, kracht 2 tot 4. De temperatuur loopt op naar 26 graden op de Waddeneilanden. In het binnenland wordt het tussen 28 en 32 graden. Vanavond is het zonnig en nog lang warm.