Ajax-voetballer Dusan Tadic is lichtgewond geraakt bij een gewelddadige overval in de buurt van zijn woning in Amsterdam-Zuid. De overvallers waren eind juli vermoedelijk uit op een kostbaar horloge van de voetballer, zo meldt De Telegraaf.

Tadic werd in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli opgewacht bij zijn huis door twee gewapende mannen met helmen op. De overvallers hadden het waarschijnlijk op een kostbaar horloge van de voetballer gemunt.

De twee mannen kwamen in de Van Eeghenstraat op Tadic af toen hij uit zijn auto stapte. De Ajacied had direct in de gaten dat het mis was en probeerde te vluchten. Na een korte achtervolging volgde een handgemeen met de rovers. Tadic slaagde erin het vizier van de helm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven.



De voetballer raakte daarbij lichtgewond aan zijn hand en scheurde zijn kleding. Uiteindelijk wist hij een horecagelegenheid binnen te vluchten. Na de worsteling gingen de overvallers er op een scooter vandoor in de richting van de Koninginneweg. Om een nieuwe overval te voorkomen heeft Tadic extra veiligheidsmaatregelen genomen.