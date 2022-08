De Highland Games in Geldrop, waarbij zondag een toevallige voorbijganger om het leven kwam door een metalen bal, had helemaal geen vergunning. De locatie, Landgoed Kasteel Geldrop, heeft geen permanente vergunning en de gemeente had er geen afgegeven.

"De gemeente heeft geen vergunning verleend en mijn stichting beschikt niet over een permanente evenementenvergunning", zegt voorzitter Jos van Lange van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop tegen Omroep Brabant.

Zondag overleed een 65-jarige inwoner van Geldrop nadat hij was geraakt door een bij de games gebruikte metalen bal. De bal vloog bij het kogelslingeren over een heg en raakte de man. Het slachtoffer overleed ter plekke. De spelen werden stilgelegd.

De organisatie had geen vergunning aangevraagd omdat ze ervan uitging dat de permanente evenementenvergunning van het landgoed voldoende zou zijn, zei een gemeentewoordvoerder eerder. Nu zegt de woordvoerder tegen Omroep Brabant dat er toch geen langlopende vergunning is. De gemeente was alleen via een aankondiging in de krant op de hoogte van de Highland Games. Uit onderzoek moet blijken of de gemeente zelf ook fout heeft gehandeld.

De gemeente zei ook dat de organisator ervaring heeft met dit soort wedstrijden, die hun oorsprong hebben in Schotland. Bij de Highland Games staan spelen als kogelslingeren, steenwerpen en paalwerpen op het programma.