Bij het incident bij een viaduct op de N18 bij Haaksbergen vorige week was geen sprake van een misdrijf, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Justitie gaat uit van zelfdoding en een poging tot zelfdoding. De 36-jarige aangehouden vrouw is geen verdachte meer.

Een 62-jarige vrouw kwam bij het incident om het leven. De 36-jarige vrouw raakte gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met haar is.

Volgens RTV Oost ging in Haaksbergen al het gerucht dat het tweetal uit het leven wilde stappen. De politie ging in eerste instantie uit van een misdrijf. De 36-jarige vrouw werd als verdachte aangemerkt. Vorige week werd al bekendgemaakt dat ze niet langer vastgehouden zou worden.

RTV Oost meldde vorige week dat de de twee vrouwen moeder en dochter zijn. De politie kon dit om privacyredenen niet bevestigen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).