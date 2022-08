In het duingebied ten noorden van de Brouwersdam tussen Zuid-Holland en Zeeland woedt dinsdagmiddag een brand. De brandweer is met meerdere bluswagens aanwezig.

Een nabijgelegen vakantiepark is deels ontruimd vanwege rookoverlast, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De gasten worden opgevangen in een sporthal in Ouddorp. De N57 van Middelburg naar Rotterdam is dicht tussen Port Zélande en Ouddorp.

De brandweer zegt alles op alles te zetten om te voorkomen dat het vuur overslaat naar het vakantiepark en het RTM-trammuseum in Ouddorp.

Volgens de brandweer is er veel bluswater nodig, maar is daar ter plaatse lastig aan te komen. Daarom zijn vier mobiele pompen ingezet en is er een blushelikopter van Defensie opgeroepen.

Vanwege de droogte en het risico op uitbreiding van de brand heeft de brandweer opgeschaald naar GRIP 2. Dat betekent dat regionale hulpdiensten samenwerken om de brand te bestrijden.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk.