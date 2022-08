De 72-jarige man die zaterdag bij een frontale aanrijding op de N210 bij Lekkerkerk om het leven kwam, was de vader en man van de overleden personen die later in een Zoetermeerse woning werden gevonden. Dat heeft de politie dinsdag gemeld.

Het ongeval leidde de politie naar het huis aan het Kramerplan in Zoetermeer. Daar werden de lichamen van een 34-jarige man en een 70-jarige vrouw gevonden.

Uit onderzoek kwam naar voren dat het om een gezin ging. "Waarschijnlijk ligt er een incident binnen de relationele sfeer ten grondslag aan het incident waarbij deze twee slachtoffers zijn te betreuren", meldt de politie.

Wat er in de woning is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog, laat de politie weten.