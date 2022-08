Het treinverkeer bij Leiden Centraal is dinsdagochtend hervat. De website van de NS meldt geen storingen meer die te maken hebben met de eerdere ontregeling rond Leiden. Maandagochtend raakte de treindienst ernstig verstoord door een kapotte wissel.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de scheur in een puntstuk van een wissel, die de urenlange verstoring veroorzaakte, in de nacht is gerepareerd.

Het werk, waarbij het kapotte puntstuk met een kraan omhoog moest worden getakeld, was rond 0.30 uur gedaan. ProRail verwachtte maandag dat de reparatie tot zeker 23.00 uur die avond zou duren.

Door het mankement op het spoor was het extra druk op de route tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Tussen Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Sassenheim en Leiden Centraal reden stopbussen.