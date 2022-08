's Ochtends vroeg is het helder, al komen landinwaarts ook enkele mistbanken voor. Kort na zonsopkomst trekt de mist weg. De dag begint fris, maar het kwik schiet daarna snel omhoog.

De temperatuur komt uiteindelijk uit op 23 graden in het uiterste noorden van het land tot 28 graden plaatselijk in het zuiden. De zon zal de gehele dag uitbundig schijnen. Alleen in het noorden komen nog een paar stapelwolken tot ontwikkeling.

De noord- tot noordoostenwind trekt wat aan en is in de middag zwak tot matig. De meeste wind staat eind van de dag langs de westkust.