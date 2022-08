Vanwege de extreme hitte geldt in het westen van Brabant vanaf vandaag een urenverbod op het gebruik van oppervlaktewater. Tussen 7.00 en 19.00 uur mag in het hele werkgebied van het waterschap Brabantse Delta geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. De maatregel heeft impact op boeren die het water nodig hebben voor hun gewassen.

Het waterschap spreekt van een "uitzonderlijke maatregel" die nodig is om het waterpeil in de omgeving van onder meer Breda, Waalwijk, Roosendaal en Tilburg niet nog verder te laten zakken. "Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes", zegt bestuurslid van het waterschap Louis van der Kallen. "Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaal verbod te voorkomen." Het oppompen van grondwater blijft voor boeren toegestaan, laat een woordvoerder van het waterschap weten aan deze site.

Vanwege de aanhoudende droogte is er te weinig water om het hele gebied van het waterschap te voorzien. Dat verhoogt onder andere het risico op blauwalgen. Om die te voorkomen moeten sloten en beken doorgespoeld worden. Dat kan alleen als daarvoor voldoende water beschikbaar is.

Het beregeningsverbod heeft mogelijk grote impact op boeren. Vanwege het uitblijven van regen moeten ze nu vaker hun gewassen besproeien. Maar met het huidige verbod mag dat niet meer. Het waterschap maakt een uitzondering voor het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee.