Tot zeker 23.00 uur rijden er minder intercity's tussen Den Haag en Leiden als gevolg van een wisselstoring. De NS ging er eerder nog van uit dat het probleem maandag om 18.00 uur verholpen zou zijn, maar dat is niet gelukt.

Reizigers tussen Leiden en Den Haag kunnen gebruikmaken van stoptreinen, maar moeten rekening houden met een langere reistijd. Ook krijgen ze het advies de bus te nemen.

Het treinverkeer rond Leiden Centraal is maandag ontregeld door een scheur in een puntstuk van een wissel. Daar heeft al het treinverkeer in de Randstad last van, doordat Leiden een belangrijk knooppunt op het spoor is.

ProRail meldt dat er tot zeker 23.30 uur tussen Leiden en Hoofddorp geen treinverkeer mogelijk is. Op dat traject worden stopbussen ingezet.

Reizigers die toch met de trein moeten, kunnen gebruikmaken van het traject tussen Schiphol en Rotterdam. Daardoor is het daar extra druk. Dat geldt ook voor het traject tussen Amsterdam en Lelystad.