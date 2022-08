De politie is een onderzoek gestart naar de nazivlag die in de nacht van zaterdag op zondag is opgehangen langs de A1 bij Stroe. Via camerabeelden en eventuele tips wil de politie erachter komen wie de vlag heeft opgehangen.

Naast het viaduct waaraan de vlag was bevestigd, was een bermbrand aangestoken. Enkele autobanden waren in brand gezet. De brand werd snel geblust door de brandweer. De politie haalde de nazivlag van het viaduct en nam die mee voor verder onderzoek.

Boeren hingen de afgelopen weken vlaggen op en stichtten brandjes op en naast snelwegen als onderdeel van hun protest tegen het stikstofbeleid. De lokale boeren ontkennen de nazivlag te hebben opgehangen. "Hier hebben wij absoluut niets mee te maken", zei een plaatselijke boer tegen Omroep Gelderland.

Het ophangen van een vlag met een hakenkruis is een strafbaar feit. Volgens de Joodse belangenorganisatie CIDI is het "niet zomaar een hakenkruisvlag", maar "exact de vlag van nazi-Duitsland". "Bekladdingen met een hakenkruis zien we wel vaker, maar deze vlag associeert men nog sneller met haat en geweld."

De politie zegt de kwestie "zeer serieus te nemen en roept mensen op om informatie te delen". Ook wordt er gebruikgemaakt van camerabeelden. De politie zegt "alle scenario's open te houden".

Een fotograaf van een Gelders persbureau maakte als eerste foto's van de vlag en de brand. Het persbureau kreeg bedreigingen binnen van mensen die meenden dat de fotograaf het incident in scène had gezet. Het persbureau ontkent dat stellig.