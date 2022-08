Het treinverkeer bij Leiden Centraal is ontregeld door een scheur in een puntstuk van een wissel. De NS meldt dat er tot 23.30 uur tussen Hoofddorp en Leiden geen treinverkeer mogelijk is.

Leiden is een belangrijk treinknooppunt en daardoor is op andere plekken maar beperkt treinverkeer mogelijk. Het is door de verstoring extra druk tussen Schiphol en Rotterdam. Op het traject tussen Amsterdam en Lelystad is het eveneens erg druk.

Verder rijden er op het traject tussen Leiden en Den Haag minder intercity's. De verwachting is dit rond 15.00 uur is opgelost en er weer meer intercity's ingezet kunnen worden. De NS heeft op het stuk tussen Leiden en Hoofddorp stopbussen ingezet.