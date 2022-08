De politie heeft maandag in de wachtruimte van een Nijmeegse verslavingskliniek een mogelijk gewapende man neergeschoten, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Tijdens het schietincident waren ook andere personen in de wachtruimte.

De politie zegt een melding te hebben ontvangen over een vuurwapen in verslavingskliniek IrisZorg aan de Tarweweg. De agenten vonden de situatie ter plaatse dreigend.

Volgens de lezing van de politie volgde de man de aanwijzingen van agenten niet op. De politie schoot uiteindelijk gericht op hem, omdat een waarschuwingsschot niet het gewenst effect leek te hebben. De politiewoordvoerder kan niet zeggen of na het schietincident ook daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen.

De man is door het politieoptreden gewond geraakt en na eerste hulp ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van zijn verwondingen is niet bekend.



De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, meldt de politie. Dit is gebruikelijk bij incidenten waarbij politie gericht heeft moeten schieten.

Niet bekend of de agenten ook beschikten over stroomstootwapens

De politiewoordvoerder kan niet zeggen of de betrokken agenten ook een stroomstootwapen hadden kunnen gebruiken. Die moeten volgens de politie bijdragen aan een passendere en minder heftige wapeninzet. Een politiehond of een vuurwapen zou tot ernstigere verwondingen kunnen leiden dan zogenoemde tasers.

Sinds januari krijgen politieagenten in fasen de beschikking over stroomstootwapens. Volgens de politie zouden tasers nodig zijn vanwege de aard van geweldsincidenten, die "heftiger en onberekenbaarder worden".

De inzet van tasers is bedoeld voor "agenten die bijvoorbeeld 112-meldingen rijden. Zij komen in situaties met zwaar psychotische mensen, mensen die onder invloed zijn en die zwaaien met een mes. Zij zijn een gevaar voor zichzelf en de omgeving", zei de politie daar in januari over.