De permanente coronawet die het kabinet na de zomer wil invoeren, kan op flinke kritiek van gemeenten en burgemeesters rekenen. Ze zeggen onder meer dat de nieuwe wet te snel in elkaar is gezet.

Burgemeesters, gemeenten en koepelorganisatie GGD GHOR zijn erg kritisch op de nieuwe wet, omdat de regering daarmee bevoegdheden krijgt die de grondrechten van burgers kunnen inperken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Veiligheidsberaad hadden graag willen meepraten over de wet, omdat zij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor onder meer de handhaving. Zij zetten die kritiek overigens eind juni al op papier, maar nu pas wordt meer duidelijk.

Het kabinet heeft toegegeven dat de invoering van de permanente coronawet een haastklus is. Een woordvoerder van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zegt dat het kabinet eigenlijk meer tijd wilde nemen voor de coronawet.

'Een tijdelijk probleem wordt leidend in de wet'

"Door deze erkenning verandert er niets", zegt een woordvoerder van de VNG. "Er is heel veel op deze wet aan te merken. Een tijdelijk probleem wordt leidend in deze wet. Dat is heel ongewenst. Er wordt nu ook onduidelijkheid gecreëerd in plaats van bijgedragen aan een robuust goed stelsel."

De permanente coronawet heeft haast, omdat de Eerste Kamer in mei geen verlenging van de tijdelijke wet meer toestond. Die tijdelijke wet vormde tot dan toe de wettelijke basis voor de coronamaatregelen. Het kabinet houdt er rekening mee dat het virus komend najaar weer oplaait en dat dan opnieuw moet worden ingegrepen.

Ook inhoudelijk hebben de gemeenten kritiek op het voorstel. Ze vragen zich onder meer af of zo'n ingrijpende stelselwijziging wel nodig en wenselijk is voor de aanpak van een tijdelijk probleem. Ook vragen de gemeenten om een duidelijkere onderbouwing van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Niet genoeg naar alternatieven gekeken

In het voorstel dat ter advisering naar de Raad van State is gestuurd, gaat het kabinet in op veel van de kritiek die in de consultatieronde naar voren is gekomen. Het stelt daarbij dat de gemeenten "in beginsel de ingezette lijn steunen, waarbij zij wel op onderdelen verduidelijking en aanscherping nodig achten".

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft inhoudelijk het meeste kritiek op de nieuwe coronawet. Het ATR adviseert zelfs het wetsvoorstel niet in te dienen. Belangrijkste reden daarvoor is dat het nog onbekend is welke aanpak en bestrijding van de coronapandemie goed heeft gewerkt, zo schrijft Trouw.

Ook lopen nog onderzoeken en evaluaties van de eerder genomen maatregelen. Mogelijk minder belastende alternatieven voor de coronawet kunnen daardoor over het hoofd worden gezien.

Het kabinet wil alleen niet wachten met invoering van wetgeving, omdat de herfstperiode eraan komt en de verwachting is dat dan het coronavirus weer gaat opleven.