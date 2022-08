Twee uithuisgeplaatste kinderen van ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal zijn terug naar huis gegaan. Onder begeleiding van een speciaal ondersteuningsteam keerden ze terug bij hun ouders. Meer kinderen moeten spoedig volgen, schrijft de Volkskrant.

Het zijn de eerste resultaten van het Ondersteuningsteam: een speciaal team dat op aandringen van de Tweede Kamer is opgericht. Dertig procesbegeleiders staan daarin 140 ouders bij.

Bij de terugkeer van een twaalfjarige jongen naar het ouderlijk huis heeft de begeleiding van het Ondersteuningsteam bijgedragen aan een doorbraak, volgens de Volkskrant. De Jeugdbescherming gaf uiteindelijk positief advies aan de rechter, die daarin meeging.

In het andere geval ging het om een zestienjarig kind, dat al in een proces van terugplaatsing zat voordat het speciale team werd opgericht.

1.115 kinderen van toeslagenouders zijn uit huis geplaatst. Bij het Ondersteuningsteam hebben zich tot nu toe 140 ouders aangemeld. Het gaat meestal om alleenstaande moeders.

"Wij verwachten dat meer kinderen naar huis gaan", zegt Nicoline den Ouden tegen de Volkskrant. Zij is de coördinator van de procesbegeleiders, die voor de communicatie tussen ouders en jeugdbeschermers zorgen. "De ouders en jeugdbeschermers begrijpen elkaar niet altijd goed in zo'n ingewikkelde situatie rond onveiligheid van een kind."

Er werd met ontsteltenis gereageerd toen vorig jaar bekend werd dat 1.115 kinderen van ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst.

Nog niet in alle gevallen kon worden vastgesteld of de uithuisplaatsing direct een gevolg is van het toeslagenschandaal. Maar het kabinet erkende dat de grote problemen die de Belastingdienst veroorzaakte door het hardvochtige beleid waarbij tienduizenden ouders in de knel kwamen wel een rol speelden.

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop jeugdbeschermingsorganisaties zijn omgegaan met de gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal.

Het onderzoek richt zich op de vraag waarom uitgerekend de toeslagengezinnen die al zoveel te verduren kregen zo hard zijn getroffen door de maatregelen van de kinderbescherming. Ook ligt de vraag op tafel of deze ellende voorkomen had kunnen worden.