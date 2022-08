Bij een grote brand in een snackbar in het Friese Wolvega is in de nacht van zondag op maandag een gaslek ontstaan. Vanwege de lekkage en de rook die bij de brand vrijkwam, werd de omgeving ontruimd. De brand is inmiddels onder controle.

De brand brak zondagavond laat uit op de begane grond van de snackbar aan de Hoofdstraat. Rond 23.00 werd de brand opgeschaald naar GRIP 1 (grote brand). Volgens de brandweer was er niemand in het pand aanwezig. Een gaskraan brandde door, waardoor er ook explosiegevaar ontstond.

Even na middernacht was de brand onder controle, maar op dat moment was het gaslek al ontstaan. Kort daarna laaide het vuur weer op. Het vuur is naar zeker één pand overgeslagen.

Zeker tien omliggende panden en een wooncomplex voor ouderen werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Na enkele uren mochten de bewoners weer terug naar huis.

De brand is onder controle. Brandweerlieden zijn nog bezig met nablussen. De snackbar moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Door het vuur kwam veel zwarte rook vrij. Veiligheidsregio Fryslân waarschuwde omwonenden om uit de rook te blijven.