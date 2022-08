De nieuwe permanente coronawet die de regering na de zomer wil invoeren, krijgt forse kritiek van onder meer burgemeesters, gemeenten en GGD GHOR. Zij stellen onder meer vragen bij de onderbouwing van het wetsvoorstel. Dat meldt Trouw zondagavond.

De kritiek van burgemeesters en gemeenten luidt onder meer dat het wetvoorstel duidelijk met hoge snelheid in elkaar is gedraaid. Zij vinden dat het voorstel meer onduidelijkheid veroorzaakt en stellen vragen bij de onderbouwing ervan.

Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is kritisch. Het college stelt dat onderzoek nog niet heeft uitgewezen welke maatregelen daadwerkelijk bij hebben gedragen aan het bestrijden van de coronapandemie. Voordat hier duidelijkheid over is, is het niet verstandig om een wetswijziging door te voeren. Onderzoek toont mogelijk aan dat er aanpassingen aan het beleid nodig zijn om een toekomstige epidemie aan te pakken.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) stelt dat invoering van deze permanente coronawet het gevolg is van het eerder wegstemmen van de tijdelijke coronawet. In mei dit jaar stemde de Eerste Kamer tegen de verlenging van de tijdelijke wet.

De nieuwe coronawet zou onderdeel worden van de bestaande Wet Publiek Gezondheid (WPG). Met de nieuwe wet krijgt de regering extra bevoegdheden die de grondrechten van burgers kunnen beperken. Voorbeelden zijn de eerder ingevoerde maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, sluiting van openbare ruimten en de quarantaineplicht.

Het nieuwe wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State, die deze maand met een reactie komt.