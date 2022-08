De ochtend begint met wat bewolking en hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag zal het opklaren, dat meldt Weerplaza. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden.

Door een heldere en windstille nacht is het landinwaarts flink afgekoeld tot temperaturen tussen 7 en 10 graden.

In de loop van de ochtend trekt er bewolking over van het noorden naar het zuiden van het land. In het noorden kan het lokaal regenen, maar in de middag zullen de wolken snel oplossen en is er plaats voor zonneschijn.

Er waait een zwakke tot matige noordenwind. In de aanloop naar een hittegolf blijft het maandag nog aangenaam zomers met temperaturen van 21 tot 25 graden.