De frontale aanrijding zaterdag op de N210 bij Lekkerkerk en de twee doden die later die middag werden gevonden in een woning in Zoetermeer, houden waarschijnlijk verband met elkaar. Dat meldt de politie zondagavond.

De politie ging zaterdagmiddag naar een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer naar aanleiding van een aanrijding bij Lekkerkerk eerder die dag, waarbij de bewoner van het huis om het leven was gekomen. Hij was met zijn auto frontaal op een busje gebotst.

In het huis vond de politie de lichamen van een man en een vrouw. "Waarschijnlijk ligt er een incident binnen de relationele sfeer ten grondslag aan het incident waarbij deze twee slachtoffers zijn te betreuren", aldus de politie.

Wat er in de woning is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er wordt rekening gehouden met diverse scenario's. De politie doet een oproep aan getuigen zich te melden.

Volgens De Telegraaf gaat het om de vrouw en de zoon van de man die de botsing veroorzaakte. De man zou 72 jaar zijn, de vrouw begin 70 en zijn zoon begin 30.

De krant schrijft dat de politie via het incident bij Lekkerkerk de twee lichamen in Zoetermeer op het spoor kwam. Omwonenden melden aan de krant dat ze die ochtend nog een vrouw in het pand hadden horen gillen.