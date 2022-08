Tropische hitte nadert Nederland. Daardoor is het niet meer de vraag óf er een hittegolf komt, maar wannéér de mijlpaal bereikt wordt. De hele week is zonovergoten en droog.

Voor een hittegolf moet het zeker vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn. Op drie van die dagen moet het tropisch warm zijn, ofwel minimaal 30 graden.

Aan het begin van de week hangt het kwik rond de 25 graden. Maandag blijft het waarschijnlijk net een tikkeltje koeler, waardoor de 'hittegolfteller' waarschijnlijk pas dinsdag begint te tikken. Die dag en woensdag wordt het ten minste 25 graden.

Vanaf donderdag dient de tropische hitte zich aan. Tot en met zaterdag lijkt het dan dagelijks ruim 33 graden te worden en meteorologen verwachten dat de hitte ook na zaterdag nog aanhoudt. Daardoor lijkt het vrijwel onvermijdelijk dat er op enig moment sprake is van een landelijke hittegolf.

Warmte brengt dertigste hittegolf sinds start van metingen

Volgens Weerplaza wordt het vooral snel warm in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek. Het Waddengebied is de enige regio die het mogelijk zonder hittegolf moet stellen, door het afkoelende effect van het zeewater.

Sinds 1901 zijn er in De Bilt 29 hittegolven geregistreerd. De laatste landelijke hittegolf was in 2020. Deze duurde van 5 tot en met 17 augustus.