De politie heeft zaterdagmiddag twee lichamen gevonden in een woning in Zoetermeer. Het korps onderzoekt of er een verband is met een frontale botsing eerder die dag bij Lekkerkerk. Daarbij kwam een man om het leven nadat hij met zijn auto op een busje was gereden.

"Op dit moment zitten we midden in het onderzoek en houden we diverse scenario's open", zegt een woordvoerder van de politie zondag.

Ze kan niets delen over de identiteit van de twee aangetroffen doden in het huis aan het Kramerplan in Zoetermeer. Volgens De Telegraaf is de persoon die met zijn auto op een busje botste een 72-jarige man. De twee doden in de woning zouden zijn vrouw en zoon zijn.

De krant schrijft dat de politie via het incident bij Lekkerkerk de twee lichamen in Zoetermeer op het spoor kwam. Omwonenden melden aan de krant dat ze die ochtend nog een vrouw in het pand hadden horen gillen.

Bij de frontale aanrijding op de N210 bij Lekkerkerk raakten de twee inzittenden van het busje gewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend.