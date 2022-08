Het lichaam dat zaterdag door de politie werd gevonden in een gezonken boot in de buurt van het Utrechtse Ameide, is van de 35-jarige vrouw die aan boord was van het vaartuig. Dat is gebleken na identificatie, meldt de politie.

Het pleziervaartuig zonk vrijdag nadat het was overvaren door een binnenvaartschip. De boot werd diezelfde dag nog gevonden door duikers, waarna deze aan de kant werd gebracht. Aan wal is het lichaam in de boot gevonden.

De overige opvarenden van het pleziervaartuig konden zelf veilig de wal bereiken. Daar werden ze opgevangen door de hulpdiensten.