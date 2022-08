Op de A27 nabij Nieuwendijk (Noord-Brabant) is zondagochtend een auto gecrasht na een politieachtervolging. De bestuurder van de auto heeft een stuk spookgereden, meldt de politie. Alle drie de inzittenden raakten gewond en zijn aangehouden.

Eén verdachte raakte dusdanig gewond, dat hij naar het ziekenhuis moest. De andere twee verdachten zitten in een politiecel.

Wat de aanleiding is geweest om de auto te achtervolgen, is nog niet duidelijk. Het ging in ieder geval om een "verdacht voertuig", aldus de zegsvrouw.

Volgens Omroep Brabant heeft een explosievenverkenner de auto onderzocht op explosieven. Die werden niet ontdekt. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek.