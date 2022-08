De terugkeer van de Canal Parade, het hoogtepunt van Pride Amsterdam, is zaterdag foutloos en feestelijk verlopen. Pride-woordvoerder Martijn Albers spreekt van "een editie volgens het boekje" en ook burgemeester Femke Halsema zag "een hoogtepunt van een geweldige week".

De pandemie zette een streep door de vorige twee Canal Parades. Dit jaar werd de botenparade voor de 25e keer gehouden. Albers noemt deze Canal Parade "een bevrijding". Hij vervolgt: "Het is een bijzondere, mooie en sfeervolle editie. Mensen kunnen elkaar weer ontmoeten en vieren wie ze zijn."

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensten alle aanwezigen veel plezier toe. "We feliciteren Pride Amsterdam met de bijzondere mijlpaal. De vrijheid om te mogen zijn wie je bent en te houden van wie je wil wensen we iedereen met heel ons hart toe!"

De politie waarschuwde vanmiddag nog voor plaatselijke drukte in het centrum van de hoofdstad. Zo werd de Magere Brug afgesloten, werden mensen opgeroepen om de Negen Straatjes te mijden en was het ook druk bij het Homomonument en op de Vijzelgracht.

De gemeente noemde de drukte "beheersbaar". Traditiegetrouw trekt de Canal Parade honderdduizenden bezoekers. Langs de kades stonden duizenden mensen, vaak uitgedost in opvallende outfits.

De eerste boten voeren rond het middaguur weg uit het Oosterdok de gracht op. Vervolgens voeren de tachtig boten via de Nieuwe Herengracht en de Amstel de Prinsengracht op. Rond 18.00 uur kwamen de laatste boten in het Westerdok aan.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema voer zelf ook mee Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema voer zelf ook mee Foto: ANP

Jury lichtelijk teleurgesteld in originaliteit deelnemers botenparade

Alle tachtig deelnemende boten droegen ieder een boodschap uit, geïnspireerd op het thema 'My Gender, My Pride'. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

Een jury, bestaande uit onder anderen zangeres Willeke Alberti en nieuwslezeres Simone Weimans, beoordeelden de boten voor de categorieën vormgeving, boodschap en thema van de Pride. Juryvoorzitter Cornald Maas zag dat het met de inhoudelijke boodschap van de boten wel goed zat, "maar er waren weinig boten die het thema op een activistische manier verbeelden. We hadden iets meer vindingrijkheid verwacht."

De Prideweek begon een week geleden met de Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten van lhbti'ers wereldwijd. Deze zondag wordt de week afgesloten met een 'closing party' op de Dam.