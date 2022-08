In de boot die vrijdag zonk op de Lek na een aanvaring met een binnenvaartschip is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie zaterdag. Vermoedelijk gaat het om de opvarende die vermist was.

Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd, maar een woordvoerster van de politie noemt het "reëel" dat het gaat om de vermiste vrouw die aan boord was. Hoelang de identificatie nog zal duren, is onduidelijk.

De plezierboot van de vrouw werd vrijdag overvaren door een binnenvaartschip. De boot zonk, maar werd diezelfde dag nog gevonden door duikers. Het scheepje werd aan wal gebracht, waar uiteindelijk het lichaam is gevonden.

In de boot waren ook nog andere mensen. Zij wisten op eigen kracht de wal te bereiken. Daar werden ze opgevangen door de hulpdiensten.

Vrijdagavond werd nog urenlang gezocht naar het lichaam van de vrouw. Die zoektocht werd iets na 22.30 uur gestaakt omdat het donker werd.