Het lichaam dat de politie zaterdag vond in de boot die vrijdag na een aanvaring was gezonken, is van de 35-jarige vrouw die vermist werd na het ongeval op de Lek nabij het Utrechtse Ameide.

Het pleziervaartuig was gezonken nadat het was overvaren door een binnenvaartschip. Duikers vonden de boot en brachten die naar de oever. Daar werd het lichaam in de boot gevonden.

Na identificatie is gebleken dat het gaat om de opvarende die vermist werd, meldt de politie. De andere opvarenden van het pleziervaartuig bereikten zelf veilig de wal. Daar zijn ze opgevangen door de hulpdiensten.