De kans is groot dat Nederland komende week met een landelijke hittegolf te maken krijgt. Slechts op een enkele dag zal het erom spannen of het warm genoeg wordt, zeggen meteorologen van Weerplaza. "Maar dat zal voor de gevoelstemperatuur weinig verschil maken."

Voor een hittegolf moet het minstens vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn. Op drie van die dagen moet het tropisch warm zijn, met 30 graden of meer.

"De teller gaat lopen vanaf maandag", aldus weerman Alfred Snoek. "Dan wordt het waarschijnlijk 25 graden in De Bilt. Maar als het kwik op 24,9 blijft steken, telt die dag niet mee."

Ook de woensdag, waarop het minstens 30 graden moet worden, is nog een onzekerheid. Volgens Snoek is er een kans dat ook dan de temperatuur nét onder de 30 graden blijft. "Maar voor Nederlanders zal het aanvoelen als een hittegolf", beaamt hij.

Later in de week wordt het nog warmer. Zo kan het vrijdag en zaterdag zo'n 35 graden worden in delen van het land. De meeste dagen verlopen zonovergoten en droog.

Nederland kampt met watertekort door aanhoudende droogte

Ook in de afgelopen weken was het warm en droog. 19 juli naderde het kwik in Maastricht nog de 40 graden. Door de aanhoudende droogte kampt Nederland inmiddels met een watertekort kampt.

De laatste landelijke hittegolf was in 2020. Deze duurde van 5 tot en met 17 augustus.