De wegen naar de favoriete vakantiebestemmingen van Nederlanders waren al vroeg druk deze zaterdag. Gedurende de hele ochtend waren er lange files op de route naar de Atlantische kust, in de buurt van Lyon, voor de Mont Blanctunnel en richting Spanje. Volgens de ANWB werd de piek rond het middaguur bereikt.

ANWB-woordvoerder Heleen de Geest zegt dat het vooral op de Franse wegen druk is, omdat er nu ook terugkerend vakantieverkeer bij zit. "In Frankrijk stond vorige week op het hoogtepunt 862 kilometer file, nu stond er 1077 kilometer tijdens de piek rond het middaguur. Wat opviel was de route door het midden van Frankrijk, op de A75 bij Clermont-Ferrand. Daar was het heel druk en bedroeg de vertraging op de route naar het zuiden vier uur. Op de A10 iets voor en na Bordeaux was sprake van vier uur vertraging."

Maar niet alleen in Frankrijk is het druk: ook in Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Kroatië staan Nederlanders lang vast in de file. In zowel Italië als Kroatië is de vertraging drie uur. In Duitsland is het druk richting het zuiden; op de A8 richting Stuttgart is de vertraging ongeveer een uur.

Deze zaterdag is een van de zwarte zaterdagen, waarop vakantieverkeer massaal vertrekt naar of terugkeert van hun vakantiebestemming. Volgens de ANWB zal 13 augustus de laatste zwarte zaterdag zijn.