Oud-profvoetballer en ex-international David Mendes da Silva (40) is donderdag opgepakt in een onderzoek naar verdovende middelen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

De naam van Da Silva zou naar voren zijn gekomen in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Daarbij zouden duizenden kilo's van de drugs Nederland binnen zijn gesmokkeld via de haven van Rotterdam. Daarnaast zou Da Silva volgens de krant ook betrokken zijn bij de malafide en illegale goksite Edobet, meldt de krant.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zegt over de aanhouding alleen dat donderdag "een veertigjarige man is gearresteerd in een onderzoek naar criminele activiteiten". De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist over een verlenging van het voorarrest, meldt het OM.

Da Silva zou zijn aangehouden op een feest ter ere van zijn veertigste verjaardag. Hij trok de aandacht van de recherche toen hij de laatste weken grote contante geldbedragen opnam. Volgens De Telegraaf was hij op de hoogte van het onderzoek en wilde hij mogelijk op de vlucht slaan.

De geboren Rotterdammer met Kaapverdische roots debuteerde in 2000 in de hoofdmacht van Sparta. Hij speelde daarna voor Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos en sloot zijn carrière op 34-jarige leeftijd in 2017 af bij Sparta. Met AZ vierde hij in 2009 de landstitel in Nederland, bij Red Bull Salzburg pakte hij de Oostenrijkse 'dubbel'. Hij debuteerde bij Oranje in februari 2007 in de wedstrijd tegen Rusland. Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal.