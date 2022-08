Op de Lek in de buurt van het Utrechtse Ameide is iemand vermist na een aanvaring tussen een pleziervaartuig en een binnenvaartschip vrijdagavond. Dat meldt Veiligheidsregio Utrecht. Een urenlange zoektocht heeft vooralsnog niks opgeleverd.

Het incident gebeurde even na 19.00 uur. Op het pleziervaartuig waren ook andere mensen aanwezig. Die hebben op eigen gelegenheid de wal kunnen bereiken.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies op de boot zaten. Of het binnenvaartschip is beschadigd, kon de brandweer niet zeggen.

Het pleziervaartuig is na de aanvaring gezonken. Duikers wisten de gezonken boot te vinden. Omdat het vaartuig niet volledig door duikers kon worden doorzocht, werd het naar de oever gesleept.

Veiligheidsregio denkt dat vermiste niet meer leeft

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er sterke aanwijzingen dat de vermiste zich in het vaartuig bevond toen het ongeval plaatsvond. Gelet op de tijd die inmiddels is verstreken, wordt er niet van uitgegaan dat het slachtoffer nog leeft.

De zoektocht werd iets na 22.30 uur gestaakt. De politie laat weten dat er bij daglicht verder wordt gezocht.

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, waar Ameide onder valt, spreekt op Twitter zijn afschuw uit over het ongeval. "Wat een afschuwelijk ongeval op zo'n mooie dag. Gelukkig meerdere personen gered. Maar ik leef mee met familie en vrienden die nog in grote onzekerheid verkeren."