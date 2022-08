Komend weekend staat in het teken van warm zomerweer en aangename temperaturen. Zaterdag is er lokaal nog kans op bewolking, maar later in het weekend is er steeds meer plaats voor de zon.

Zaterdag start de dag nog fris met temperaturen van 8 tot 13 graden. Maar in de loop van de ochtend stijgt het kwik al snel naar aangenamere temperaturen.

Vooral in het zuiden en oosten wordt het warm. In Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zal het ongeveer 23 à 24 graden worden. In het noorden is het koeler vanwege een frisse noordenwind. Zaterdag is er lokaal nog veel kans op bewolking, maar blijft het zeer waarschijnlijk overal droog.

Zondag wordt het warmer en is er meer plaats voor de zon, met name in het zuiden van het land. Op de Wadden wordt het ongeveer 21 graden. In het zuiden loopt het kwik op tot 24 à 25 graden. In de loop van de middag kan de zon krachtig zijn, dus is het verstandig om je in te smeren.

Komende week wordt er nog warmer weer verwacht. Lokaal is er zelfs kans op een hittegolf. Ook wordt er voorlopig geen neerslag verwacht. De problemen rondom de droogte nemen de komende dagen dus alleen maar toe, denkt Weerplaza.