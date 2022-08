De sfeer van de stikstofgesprekken tussen het kabinet en de boerenorganisaties waren 'buitengewoon constructief', zo zei Johan Remkes na afloop tijdens een persconferentie.

Wel is volgens hem sprake van een "stevige vertrouwenscrisis" in Nederland.

Waar gaat de stikstofproblematiek ook alweer over? Het kabinet wil de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak de komende jaren fors verminderen. Die uitstoot vormt een grote belasting voor de natuur en biodiversiteit.

De landbouw is de grootste uitstoter van stikstof. Boeren vrezen dat de strenge doelen tot een kaalslag zullen leiden op het platteland. Ook waken zij voor een onzeker toekomstperspectief.

Eerder gepresenteerde plannen om de uitstoot van stikstofoxiden per 2030 te halveren, leidden tot grote boerenprotesten.

En dan gaat het niet alleen om de aanpak van het stikstofprobleem, zo zei hij. "Dit gaat dieper." Er zou onder boeren een gevoel heersen dat er al jaren "zwalkend beleid" wordt gevoerd. Hij begrijpt dan ook dat de boeren in onzekerheid verkeren.

Volgens Remkes moet "de impasse verbroken worden". Er is een tweede gesprek gepland. Alle gesprekspartners van vandaag zullen dan opnieuw aanschuiven, hoopt hij.

Er gaan de komende tijd meer gesprekken plaatsvinden. Die gaan over de stikstofdoelen, de deadline van 2023, de regionale aanpak, innovatiemogelijkheden en uitstootplafonds, aldus Remkes.

De veelbesproken stikstofkaart is volgens Remkes daarbij niet zaligmakend. Rutte erkende na de persconferentie dat het kaartje "tot spanning heeft geleid". "Daar hebben we excuses voor gemaakt.”

LTO wilde 'meer dan handreikingen'

Voorafgaand aan de gesprekken zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak dat hij tijdens het gesprek "meer dan handreikingen" wilde horen van het kabinet. Hij sprak van een "heel spannende dag" en zei dat hij toezeggingen wil waar de organisatie mee aan de slag kan.

Van der Tak was door boerenorganisaties aangewezen als woordvoerder. De organisatie was er door Mark Rutte toe overgehaald het gesprek aan te gaan nadat de premier had beloofd dat er "geen taboes" zouden zijn.

De zonder overleg genomen beslissing om bij het gesprek aan te schuiven, kwam Van der Tak op forse kritiek van de eigen achterban te staan. Farmers Defence Force (FDF) noemde de actie verraad. Later is FDF-leider Mark van den Oever bijgedraaid: ook hij staat achter de gesprekken.

In totaal zaten tien belangenbehartigers namens de landbouw aan tafel. Het kabinet zat er met vier mensen: naast premier Rutte ook minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), minister Henk Staghouwer (Landbouw) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Rutte zwijgt bij aankomst over verwachtingen van gesprek

Rutte wilde bij aankomst op het provinciehuis in Utrecht niet ingaan op verwachtingen. Van der Wal liet weten vooral te gaan luisteren. Ze zei blij te zijn dat er eindelijk een gesprek met boerenorganisaties plaatsvindt.

Bemiddelaar Remkes schreef in zijn uitnodigingsbrief dat hij niet de illusie heeft dat "met enkele gesprekken de kou uit de lucht is" en dat "mensen het eens zijn over het pad voorwaarts". Wel hoopt hij onderling vertrouwen op te bouwen en dat dat leidt tot nieuwe oplossingen.

Volgende week gaan de gesprekken verder. Als eerste komen de natuurorganisaties op bezoek, later volgen lokale en provinciale overheden, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.