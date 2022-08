De politie heeft donderdagavond in de Brabantse gemeente Best een man opgepakt die een palmboom had gestolen. De dief vervoerde zijn buit met een scootmobiel.

De man werd rond 21.20 uur gezien op de Oude Rijksweg door surveillerende agenten. De palmboom had hij op de zitting van de scootmobiel gezet. De scootmobiel is volgens de politie niet gestolen.

De agenten vonden de situatie verdacht. De nabijgelegen Hornbach heeft palmbomen in het assortiment, maar sluit dagelijks om 21.00 uur.

Nadat de politie de man staande hield, kwamen ze erachter dat de palmboom inderdaad van de Hornbach afkomstig was. Het prijskaartje van 345 euro hing er nog aan.

De man is daarop aangehouden. De verdachte zit momenteel nog vast op verdenking van diefstal en mogelijk inbraak. Het is nog niet bekend wat voor straf hij krijgt.