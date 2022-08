De provincie Zuid-Holland heeft bedreigingen ontvangen na de aankondiging dat omgekeerde protestvlaggen langs provinciale wegen worden verwijderd. Sommige bedreigingen zijn dusdanig ernstig dat de provincie aangifte doet, bevestigt een woordvoerder van gedeputeerde Frederik Zevenbergen vrijdag na berichtgeving van Omroep West.

Boeren en mensen die hen steunen hingen de afgelopen weken door het hele land Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest. Dat gebeurde op privéterrein, maar ook aan lantarenpalen op openbare wegen. Daar vormen de vlaggen een groot risico.

Een vlag die langs een provinciale weg in het Westland hing, scheurde los en kwam op de voorruit van een rijdende auto terecht. Dat was voor de provincie de druppel en reden om de vlaggen zelf te gaan verwijderen. Naar aanleiding daarvan kwamen de afgelopen tijd meerdere bedreigingen binnen, waaronder serieuze doodsbedreigingen aan het adres van politici.

"We trekken hier een grens. We gaan de berichten van de afgelopen weken verzamelen en doorgeven aan de politie", zegt de woordvoerder. De provincie wil verder niets kwijt over de inhoud van de bedreigingen.

"Ik wil er zo weinig mogelijk aandacht aan geven", zei Zevenbergen tegen Omroep West. "Als ik vertel wat er in de berichten staat, zullen veel mensen dat schandalig vinden. Voor een aantal mensen is het ook een call to action om daarmee door te gaan."

Provincie alert op bedreigingen richting aannemer

In Zuid-Holland hangen er vlaggen op onder meer de N209 bij Hazerswoude-Dorp en de N231 bij Nieuwkoop. Ook in het Westland hangen op veel plekken protestvlaggen. Zo hangen langs de N223 tussen Westerlee en De Lier zeker honderd omgekeerde Nederlandse vlaggen, net als op de N211 (Nieuweweg) tussen Den Haag en Poeldijk.

Het verwijderen van de vlaggen begint vrijdag. De provincie houdt in de gaten of de aannemer die de vlaggen gaat verwijderen ook bedreigd wordt. Uit voorzorg wordt dat bedrijf anoniem gehouden.

Eerder werden aannemers bedreigd omdat ze snelwegen zouden opruimen nadat tractors daar mest, hooi en asbest hadden gedumpt. Werknemers van aannemers staakten hun werkzaamheden nadat ze werden geïntimideerd op de A1 bij Voorst (Overijssel).